Quattroquinti al top in Italia. Il premio del Gambero Rosso

Quattroquinti ci ha preso gusto. La pizzeria imolese di via Marsala è stata premiata per la terza volta consecutiva dalla guida del Gambero Rosso, con due punti in più rispetto allo scorso anno. Punteggio di 86 su 100 e riconfermati i due spicchi su tre come sigillo di qualità, secondo la prestigiosa guida alle pizzerie migliori d’Italia firmata dalla casa editrice e pubblicata annualmente. Un riconoscimento che si inserisce tra le top 800 in tutto il Paese. "Questa conferma è un grande traguardo – affermano i giovani titolari Umberto Pelliconi, classe 1997, e Tommaso Tubertini, del ‘94 –, ma non è scontato. Per questo ci comportiamo come se fossimo sempre sotto esame. Il cliente resta sempre il giudice, ma consacriamo gli anni di lavoro grazie a questo riconoscimento". Tra i meriti certificati dalla guida quello di essere un’attività visibilmente in crescita. Un ulteriore pregio dato che la pizzeria è nata solo nel 2020, in pieno periodo Covid.

Il team di Quattroquinti, infatti, non si accontenta della classica pizza. Si lavora molto sui cosiddetti ‘padellini’, una tipologia di pizza caratterizzata da un altro impasto con prefermento, cotta prima a vapore e poi in forno statico per conferire un’altezza e una morbidezza diverse. II Gambero Rosso elogia poi anche la parte più dolce della pizzeria. "Da un anno e mezzo abbiamo iniziato a focalizzarci molto anche sui dessert – hanno spiegato i soci –, lavoriamo sull’estetica, sull’impiattamento e sulla texture, oltre a fare un’accurata selezione di tecnica e cottura". Secondo i due, tra le creazioni meglio riuscite ci sarebbe ‘Vengo dalla luna’, una sfera al cocco ripiena di pralinato di mandorle, cocco smile e cialda di cioccolato. I complimenti del Gambero Rosso non sono stati rivolti solamente alla sezione culinaria però. Un ruolo importante è assunto anche dal personale "cortese e garbato" che collabora armoniosamente.

"Abbiamo un team molto giovane, quasi tutto under 30 – hanno raccontato i titolari –, puntiamo molto sulla gestione del personale perché troviamo sia un’accortezza in più che fa stare bene il cliente. Cerchiamo di responsabilizzare i dipendenti più fidati in quello in cui sono più bravi". Da Quattroquinti ognuno ha un ruolo infatti: c’è chi si occupa della cucina, chi del beverage (la carta vini è in crescita), chi è addetto alla sala e chi partecipa alla parte più creativa, studiando nuovi accoppiamenti per il cambio menù. Ora, alle porte, un obiettivo: uscire vincenti dal Baccanale, la rassegna enogastronomica in arrivo a Imola dal 25 ottobre. Il tema di quest’anno è ‘Un mondo di spezie’ e la pizzeria, coerentemente, proporrà tre delle sue produzioni. Come ‘classica’ ci sarà la ‘Jannik’, una pizza con protagoniste carote e za’atar, un mix di spezie. Il ‘padellino’, ovvero ’Provola e pepe’ con all’interno salsa di pomodorini gialli, provola affumicata, pepe nero di Sarawak, provolone dolce, basilico fresco e olio extravergine. Per chiudere in dolcezza, la tartelletta di pasta frolla, ganache al cioccolato, pera, zenzero e cannella.