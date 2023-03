Quei duelli entusiasmanti

È una bella notizia quella del ritorno del campionato del mondo Superbike. Con la MotoGp è uno degli appuntamenti iridati più importanti in ambito motociclistico. La Superbike, tra l’altro, vanta una tradizione di prestigio da noi. Impossibile dimenticare la sfida per il titolo nel 2002, senza esclusione di colpi, tra Edwards e Bayliss a Imola davanti a una cornice di pubblico sensazionale. Ma anche l’alloro conquistato qualche tempo dopo da Max Biaggi o il formidabile debutto nella specialità di Marco Simoncelli che in Romagna fece vedere tutta la sua classe sopraffina. Per non parlare di quelle categorie ‘minori’ inserite nella programmazione che hanno consegnato al pianeta delle due ruote motorizzate tanti talenti cristallini. Il nostro tracciato è ideale per mettere in rilievo le qualità tecniche e fisiche di un pilota. Giri impegnativi, con quell’alternanza continua tra salite e discese veloci, che non ammettono distrazioni. Ma dentro il casco è davvero forte l’emozione di confrontarsi con curve che appartengono di diritto alla storia della velocità. Il mondiale Sbk riserva sempre gare combattute. Basti pensare alla classifica finale della scorsa stagione con Ducati, Yamaha e Kawasaki nelle prime tre posizioni. Ma anche all’ascesa di manici tricolore come Rinaldi, Locatelli e Bassani che qui recitano un ruolo da protagonisti. Sarà una festa per tutta la città e per i tanti appassionati di motori imolesi.

*Pilota di motociclismo