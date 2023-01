"Quel semaforo è una macchina da soldi"

Oltre 120mila euro dalle multe elevate nel solo incrocio tra via Emilia e la San Carlo. Sono questi i numeri che emergono a seguito di una richiesta formulata al Comune dal consigliere di Prima Castello in quota Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri.

Il consigliere d’opposizione ha voluto conoscere i numeri delle contravvenzioni "per capire quali sono stati gli introiti del Comune riguardo a un incrocio che continua a non essere regolamentato da una rotonda come invece richiedono da anni i cittadini". Ecco, il tema sta proprio tutto qui: "Perché il Comune, al contrario di quanto fatto da tutti i Comuni che insistono sull’asse della via Emilia a est di Bologna, come San Lazzaro ed Ozzano dell’Emilia, per far solo due esempi, non ha ancora realizzato una rotonda nell’incrocio più centrale e strategico di tutta la città?".

Una risposta, secondo Bottiglieri, potrebbe stare, seguendo un pensiero ‘andreottiano’, proprio nei numeri che gli sono stati forniti nei giorni scorsi dagli uffici del Palazzo di piazza XX Settembre. "Non sarà che il Comune abbia pensato che gli convenga molto di più far cassa con quei semafori dalle attese infinite, anziché realizzare un’infrastruttura che i cittadini chiedono da anni e che eliminerebbe appunto i lunghi tempi di stazionamento ai semafori, riducendo peraltro l’inquinamento atmosferico prodotto da gas di scarico e particelle sottili, e favorendo un ben più comodo spostamento in accesso e in uscita dal centro cittadino?".

Di certo, numeri alla mano, il T-Red presente ormai da anni ha portato nelle casse del Comune una cifra davvero importante. Oltre 120mila euro dal 2017 ad ottobre 2022. Nel 2017 le sanzioni pagate hanno fruttato 26.200 euro e spiccioli, per scendere a 10.400 nel 2018 e calare drasticamente a 4.500 nel 2019. Nel 2020, però, c’è stata l’impennata a oltre 35mila euro, grazie a 204 violazioni accertate, poi 33mila e rotti euro nel 2021 (con 197 multe). Quest’anno, con il rilevamento che si ferma ad ottobre, sono state elevate 144 multe per 24.200 euro di accertato. In tutto, appunto, più di 120mila in sei anni grazie alle quasi mille multe comminate, anche se fino ad ora l’effettiva riscossione supera di poco i 90 mila euro.

"Una bella rendita, non c’è che dire – la chiosa finale di Bottiglieri –, che sarebbe stato utile iniziare a destinare proprio alla realizzazione della rotonda tra Emilia e San Carlo; ma anche in questo caso, come per ogni opera in questo Comune si accumulano anni di ritardo, come se si dovesse costruire il canale di Suez…".

Claudio Bolognesi