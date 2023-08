Quel video e le liti dei politici

Gilberto

Dondi

Si sono mossi tutti, dal ministro Salvini in giù. Risultato: dopo Ferragosto partiranno i lavori per costruire un percorso alternativo provvisorio da 100mila euro, mentre in parallelo andrà avanti il piano per rifare la strada franata (un progetto dai tempi più lunghi per cui serviranno 2,1 milioni). Tutto bene? Mica tanto.

Primo punto: non è possibile che una comunità già ferita dall’alluvione ottenga quello che le spetta di diritto solo perché è riuscita a mobilitare il popolo del web. E tutti gli altri paesi colpiti? Devono fare pure loro video sui social per ottenere qualcosa? Secondo punto: anche in questo caso, come in tanti altri, si è scatenata la polemica politica prima sulle responsabilità per il mancato rifacimento della strada poi sui meriti per il (presunto) lieto fine. Uno scontro dai toni sempre più accesi a cui assistiamo ormai da mesi e che, temiamo, andrà avanti ancora per tanto tempo man mano che si avvicinano le prossime elezioni, le Europee nel 2024 e le Regionali nel 2025. Invece quello che servirebbe è proprio il contrario: una leale collaborazione, ognuno nel proprio ruolo, fra tutti i partiti. Per il bene dei cittadini e dei territori. L’unico che conta.