"Questa frazione mi ha accolto bene"

"Sono a Ponticelli da ormai ventinove anni, ho una clientela fidelizzata con cui mi trovo bene. Ormai mi sono costruito una rete e quindi posso dire che sono davvero felice di avere qui la mia attività da sempre". Fabrizio Cantoni, parrucchiere e titolare di ’Bicio Parrucchiere’, si dice contento di lavorare a Ponticelli. Nella frazione, l’imprenditore ha trovato una comunità che lo ha accolto quando ha deciso di aprire il negozio e con cui continua a trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda. "I problemi che ci sono nella frazione non mancano da altre parti – sottolinea Cantoni –, per me questa è una bella zona e non credo ci sia molto di cui lamentarsi". Conclude.