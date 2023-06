Questa terra vuole restare in vetrina

Marco

Signorini

La nostra terra, infatti, è abituata da decenni a essere in vetrina e vuole continuare a restarci. Per questo è fondamentale che, dalle istituzioni ma non solo, non filtri un messaggio sbagliato. Qui cancelli e saracinesche sono stati riaperti poche ore dopo il disastro e centinaia di famiglie hanno lavorato giorno e notte per rientrare nelle loro case che, presto, torneranno più belle di prima. Dal turismo alla cultura, la ripartenza è già avvenuta con un’attenzione speciale a chi ha vissuto sulla propria pelle la tragedia dell’alluvione. Ecco, è questo lo spirito della nostra romagna: quello che ci spinge ad andare avanti e a tornare a sorridere senza dimenticare mai chi è in difficoltà. La Romagna, dalla montagna al mare, è aperta e pronta ad accogliere ed è fondamentale che le istituzioni, ora più che mai, investano senza esitazioni sulla promozione del territorio.