"Questo teatro sa di casa". Perfetti sconosciuti in sala

‘Perfetti sconosciuti’ è approdato a Imola. La trasposizione teatrale del film di Paolo Genovese ha aperto il sipario mercoledì sera e proseguirà fino a domenica (stasera alle 21, domani alle 15.30 e alle 21, dopodomani solo alle 15.30). Tra gli attori, Paolo Calabresi interpreta uno dei protagonisti principali. Un ritorno a Imola per l’artista romano, città a cui è affezionato.

Calabresi, lei è mai stato a Imola?

"Sì, ci sono stato già diverse volte, con il ’piccolo teatro’ gli ultimi tempi sono stato con Valerio Adrea nell’opera ’Qui e ora’ nel 2018, poi con Roberto Andò in ’Bella Figura’ e con Lella Costa con la ’Menzogna’ di Zeller".

Insomma, si palesa una grande esperienza con il Teatro ’Ebe Stignani’

"Assolutamente sì. Ho un ottimo rapporto con il direttore Rebeggiani, al punto tale sono riuscito a fare la registrazione per il web sotto Covid di un testo di Lolita. Questo teatro, mi fa sentire a casa".

Cosa le piace di Imola?

"Oltre che le cose classiche come l’Autodromo o il centro, di Imola posso dire che ci sono posti in cui in qualche modo senti di appartenere, senza un motivo apparente, per me Imola è così".

Com’è stato interpretare un ruolo a teatro da una trasposizione cinematografica?

"Particolare, ma non troppo. ‘Perfetti sconosciuti’ è una trasposizione anomala, di solito sono i testi teatrali che vengono adattati al cinema. La particolarità dello sceneggiato è che sembra un testo scritto per il teatro, c’è un unico ambiente e tutto è racchiuso in un arco temporale molto limitato dove la densità delle relazioni e delle vicende diventa tipica di un testo teatrale che si deve assemblare di poche ore".

Che differenze ci sono tra una recitazione al cinema e una a teatro?

"Il seme è lo stesso, cambia la modalità espressiva ma è più semplice di quanto sembri. La differenza tra la recitazione teatrale e cinematografica è che la modalità espressiva cambia in relazione allo spazio in cui lo fai: il teatro è uno spazio chiuso, ma ampio, dove bisogna arrivare fino all’ultima fila. Il cinema invece, può essere molto più piccolo, perché la dimensione dello spazio è determinata dalla posizione della macchina da presa".

Un tema centrale della sceneggiatura sono i telefoni. Cosa ne pensa del rapporto tra persone e cellulari?

"Abbiamo fatto il grande errore di delegare a una macchina delle cose che non lo dovrebbero essere, ad esempio, prendendo il testo, i segreti. Parlo del riservare al cellulare una parte emotiva e relazionale, che in qualche modo abbiamo portato fuori di noi ed è stata assorbita dalla tecnologia. Quando tutto è fuori di noi si rischia il crollo delle relazioni, come si vede nello spettacolo".

Quindi lei ritiene che la sceneggiatura sia realistica.

"Sì e sempre più attuale. Questa dipendenza collettiva dalla macchina sta aumentando, quindi più passa il tempo, più è attuale. Anche se le tematiche dello spettacolo sono eterne (come le corna), la relazione di amicizia anche. Forse una novità è il tema dell’omosessualità, ancora in piena evoluzione, chissà tra dieci anni se farà così effetto come lo fa tra i protagonisti della scena e al pubblico". Perché, che effetto fa al pubblico?

"Solitamente quelle scene in un primo momento generano ilarità. Però poi cala un gran silenzio. Il pubblico si sente colpito dalla tematicae si trova a riflettere. È giusto così, è una cosa buona".

