Questo weekend torna il circo in piazza: gli appuntamenti

Sabato e domenica torna il circo in piazza XX Settembre. Ecco l’anteprima del programma dell’estate di Castel San Pietro con spettacoli, giochi e laboratori a ingresso gratuito. La settima edizione di ARTinCIRCO Festival animerà così i cittadini i pomeriggi e le serate nel weekend. Sabato, dopo i giochi creativi con Officina Clandestina che apriranno la rassegna alle 16.30, alle 18 prenderà il via la Stran-parata, che, partendo da piazza Galvani, porterà musica e numeri circensi lungo le vie della città. La performance creativa sarà accompagnata dalla banda batucada e dagli artisti del Festival e della Scuola di Circo di Ozzano. Seguirà alle 21 in piazza XX Settembre lo spettacolo “Fragile” del Duo Pigreco, con acrobazie, palo cinese e visual comedy. Protagonisti sono due facchini che "si incontrano per organizzare la consegna di due pacchi dal contenuto estremamente fragile. I due si incontrano e scontrano su equilibri instabili per evitare di far andare tutto in mille pezzi, con acrobazie di alto livello su due pali cinesi alti 5 metri". Al termine gli artisti incontrano il pubblico.

Domenica invece prenderanno il via alle 16.30 i laboratori di circo per tutti. Alle 18.30 si terrà lo

spettacolo di funambolismo e corda molle “Dai che ce la fai!” con Jorik. "Fresco, allegro e gagliardo – spiegano gli organizzatori –, questo spettacolo ha l’aspirazione di proiettarci tutti nella dimensione del “Si può fare!”. Con colpi di scena e grandi slanci verso il pubblico, Jorik sfida l’incredulità con corda molle, monociclo sul filo e giocoleria". Alle 21 tutto il fascino della danza col fuoco nello spettacolo “Maktub” del duo Pyrovaghi. "Questa storia antica nasce nella Gerusalemme in fiamme, è una storia d’amore e di guerra, di ombre e di spade. Questa è la storia di Tancredi e Clorinda e di un destino da compiere: sogno, magia, amore trafitto. Una

particolarissima danza col fuoco ispirata all’antica arte marziale indiana Kalaripayattu". Anche

gli spettacoli di domenica saranno entrambi seguiti un momento di incontro con gli artisti.