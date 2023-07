"Qui all’Ortignola numeri in crescita"

Un robusto ritorno di visitatori, come nel 2019,

per la piscina Ortignola. L’impianto, infatti,

se si confrontano i numeri pre Covid, ha superato

i margini che c’erano quattro anni fa, sia per quanto

riguarda le attività organizzate sia per quanto

concerne il nuoto libero.

Il periodo di riferimento è quello che va da settembre ad agosto e che ha portato quindi a risultati estremamente soddisfacenti.

La struttura è specializzata in servizi di ogni tipo, a partire da attività dedicate allo sport, fino ad arrivare a quelle con protagoniste mamme in gravidanza,

variando con attività per clienti malati di Parkinson.

"Questa varietà di servizi consente ai clienti di variare. Dopo il Covid abbiamo notato più che un aumento di utenza, un cambio di rotta di alcuni clienti che

sono passati da un’attività a un’altra" , racconta il direttore dell’impianto Riccardo D’Ambrosio (nella foto).

Il quale sottolinea anche che "sicuramente la presenza di una vasca esterna gioverebbe una maggiore continuità".

Ciò nonostante,

i membri dello

staff si ritengono soddisfatti di come sta andando la stagione, visti i numeri di queste prime settimane estive. La struttura, fortunatamente, non è stata interessata da danni per l’alluvione che hanno invece interessato altri impianti sportivi, se non qualche mancanza di elettricità prevista e immediatamente risolta. Questo ha permesso, a parte pochi giorni di stop che non hanno causato particolari problemi economici, un maggiore afflusso di clienti nel periodo di maggio: visitatori provenienti da città come Lugo e Faenza per usufruire dell’impianto in attesa

della riapertura delle piscine nelle loro città.

Una struttura aperta quindi non solo per i cittadini imolesi, ma anche a per quelli del resto

della Romagna.

Francesca Pradelli