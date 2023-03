"Qui un centro per la mobilità sostenibile"

Far diventare l’Autodromo un centro universitario di ricerca per la mobilità sostenibile. È il progetto, ancora tutto da decifrare, al quale stanno lavorando Comune, Con.Ami, Formula Imola e alcuni atenei italiani con in testa l’Alma Mater di Bologna. I contorni del piano, da realizzare anche grazie ai fondi del Pnrr, sono stati tracciati solo in minima parte ieri da Fabio Bacchilega, presidente del Consorzio dei 23 Comuni, durante la presentazione del calendario eventi 2023 del circuito.

"Questo hub può contenere attività formative sulla mobilità sostenibile che coinvolgano in primis l’Università – osserva Bacchilega –. E in questo senso pensiamo di poter annunciare, tra poco, l’arrivo in questa sede di vari corsi di laurea".

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti del 2023, il presidente del Con.Ami parla di "calendario importante e ambizioso", all’insegna di "sostenibilità, polifunzionalità e rispetto delle normative vigenti".

In qualità di padrone di casa, visto che il Comune gli ha affidato le sorti del circuito ormai oltre dieci anni fa, il Consorzio ha però anche il compito di portare avanti i lavori (iniziati nelle scorse settimane) nel paddock del circuito e sulla tribuna ecologica della Tosa. Nel primo caso, si parla della costruzione di una passerella pedonale sopra i box; nel secondo, le operazioni si concentrano invece sulla riqualificazione dell’area verde abbandonata dal 2006 e nella quale si conta di recuperare alcune migliaia di posti a sedere.

"Sono cantieri molto importanti che ci chiede la Formula 1 – ricorda Bacchilega –. E che saranno terminati in tempo per il Gran premio. Stiamo facendo un lavoro importante per il territorio". Confermata anche la riapertura, ad aprile, dell’ex America Graffiti. I locali di via Malsicura, proprio dietro la tribuna centrale del circuito, sono stati affidati al marchio Doppio Malto (birra artigianale e ristorante), che si è aggiudicato la gara pubblica indetta nei mesi scorsi da Con.Ami.