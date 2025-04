"Qui un patrimonio da salvaguardare"

Un rebus, o meglio una matassa, difficile da districare quella del futuro della F1 ad Imola. Mauro Beltrani non si sbilancia: "In caso di addio alla F1, sarei davvero molto dispiaciuto. Una ribalta mondiale di quella portata è un valore aggiunto per tutto il territorio. Il Gp significa lavoro e indotti importanti". Ma c’è di più: "Negli ultimi tempi sono stati fatti importanti investimenti attorno all’autodromo – ragiona Beltrani -. Sarebbe un vero peccato vanificare questi sforzi, in una terra come la Romagna che pulsa di passione per i motori con le sue tante eccellenze e competenze, a favore di qualche altra cattedrale nel deserto. Qua c’è una vera e propria cultura del motorismo. Imola è un patrimonio che va rispettato e salvaguardato anche se in questo mondo le emozioni e i ricordi contano poco".