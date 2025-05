Quiz, letture e storia. Malpighi in festa

Malpighi in festa oggi a Castel San Pietro. Tante le iniziative in programma nel pomeriggio, a partire da ‘Malpighi Press, piccoli giornalisti crescono’. Da non perdere ‘Who wants to be a millionaire’, divertente quiz in lingua. Spazio poi a ’Scienza a colori: le farfalle’, un’occasione per scoprire che la biologia e l’arte nascono dall’osservazione.

Toccherà poi alla storia e al ricordo della tragedia della Seconda guerra mondiale con ’Leo e Luciano Pizzigotti, la battaglia dell’Università: ricordi e testimonianze‘ con presentazione degli elaborati dei ragazzi. Infine ‘Cerco qualcuno con cui condividere un’avventura’, lettura espressiva. Da non perde ’Palla pazza’, mini partite di Spikeball. Tutte le iniziative si terranno in piazza Acquaderni. Evento aperto al pubblico, dalle 16 alle 18.