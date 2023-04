I ragazzi e le ragazze del gruppo ‘Costruttori di valori’, della scuola Andrea Costa, organizzano domani dalle 8 alle 20 una raccolta alimentare per l’Africa (pasta, riso, tonno, pelati e fagioli) davanti al Sigma di via Punta.

Tutto nasce da un laboratorio frequentato dagli studenti nelle scorse settimane. Durante gli incontri pomeridiani, gli allievi e le allieve hanno incontrato le associazioni di volontariato del territorio che si occupano di aiutare e sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Sono andati direttamente nelle varie strutture, mettendo in pratica, attraverso delle azioni coordinate, i valori di solidarietà. Hanno visitato e conosciuto, tra gli altri, i Cappuccini di Imola, la Cra Baroncini, l’associazione ‘Un sorriso per Wèwè’. Si sono presi cura dell’ambiente andando nei parchi; stanno preparando la Marcia dei Valori del 23 maggio, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. E come hanno reagito i ragazzi?

"Per farci comprendere cosa volesse significare mettere in pratica il valore della solidarietà, a inizio anno, un volontario dell’associazione ‘Un sorriso per Wèwè’, Enrico Gurioli, è venuto nella nostra scuola e ci ha raccontato la sua esperienza di missione in un piccolo villaggio nel centro del Benin (Africa) – raccontano –. Attraverso dei video e delle foto ci ha fatto conoscere la realtà di quel piccolo, lontano, villaggio. Così abbiamo deciso anche noi di fare qualcosa di concreto per i nostri amici di Wèwè, grazie alla collaborazione e il coordinamento dell’associazione".

Tra fine aprile e inizio maggio partirà un container ‘imolese’ alla volta di Togo e Benin. "Così abbiamo deciso di aiutare anche noi – continuano i ragazzi – attraverso una raccolta alimentare da inviare in Africa. Aiutateci ad aiutare, in Africa con poco si può fare molto".