Raccolta cibo al Conad per Benin e Togo

Imola in prima linea per la raccolta cibo. Oggi, davanti al SuperConad a Montericco, dalle 8 fino alle 20 di sera, i ragazzi della Scuola Media Andrea Costa di Imola insieme ad alcuni insegnanti, raccoglieranno del cibo da portare in Africa. L’iniziativa è dell’odv ‘Un Sorriso per Wewè’. "L’anno scorso abbiamo raccolto più di 8 quintali di cibo, speriamo che non sia diverso anche quest’anno", racconta Enrico Gurioli, tra gli organizzatori "Abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi in una iniziativa esterna e non soltanto di raccontare quello che facciamo, perché gli rimanga più impresso", conclude. L’obiettivo è quello di realizzare container insieme ad ‘Aviat’, che caricherà altre utilità. Intorno a metà maggio il container partirà per il Togo e i volontari di un sorriso per Wèwè scenderanno per distribuire il cibo raccolto in Benin. Si predilige cibo a lunga conservazione e in scatola.