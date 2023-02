Raccolta differenziata, la Vallata accelera

La Vallata punta sulla raccolta differenziata.

Nell’ambito dell’adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti previsto nei quattro comuni della Vallata del Santerno, da venerdì il proprio kit di strumenti per fare al meglio la raccolta differenziata potrà essere ritirato direttamente ai Punti Smeraldo. Gli informatori ambientali appositamente formati da Hera si sono recati, a partire dal 18 gennaio, in tutte le abitazioni e le attività per consegnare la dotazione costituita da una nuova Carta Smeraldo (da utilizzare in sostituzione della precedente tessera), bidoncino e sacchetti per l’organico, dove è prevista questa raccolta, un opuscolo illustrativo sui nuovi servizi. A chi non è stato trovato in casa, gli informatori hanno lasciato in buchetta un tagliando con le indicazioni per il ritiro diretto da parte dell’intestatario della Tari o suo delegato, quest’ultimo dotato della delega a disposizione insieme alla lettera informativa distribuita a tutte le famiglie e attività nelle scorse settimane.

Il ritiro diretto potrà essere effettuato recandosi ai Punti Smeraldo, sportelli appositamente realizzati da Hera, aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 secondo il seguente calendario: 10 e 17 febbraio a Fontanelice, via VIII Dicembre negli spazi dell’ex bocciofila, 11 febbraio Sala Civica a Sassoleone, 13 febbraio Sala Civica a San Martino in Pedriolo, 16 febbraio Teatro di Casalfiumanese, 18 e 25 febbraio piazza Unità d’Italia, a Borgo Tossignano, 20 febbraio Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio. Successivamente, a partire dal 4 marzo, coloro che non hanno potuto ritirare in precedenza la nuova Carta Smeraldo e il materiale, lo potranno fare recandosi agli Ecosportelli Hera di Fontanelice (piazza del Tricolore, 2 - aperto il secondo e il quarto sabato di ogni mese dalle 9 alle 12) e Casalfiumanese (via Primo Maggio 20 – aperto il primo, terzo, quinto sabato di ogni mese dalle 9 alle 12).

I nuovi contenitori saranno posizionati a partire dal 20 febbraio e per le prime settimane rimarranno comunque aperti: non sarà quindi necessario utilizzare le nuove tessere nominative per aprirli ma basterà solo premere l’apposito bottone per sbloccarne l’apertura.

L’obiettivo delle modifiche è migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata per recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Nel concreto si tratta di uno sviluppo del sistema già presente. Tra le novità principali, il nuovo cassonetto dell’indifferenziato che sarà dotato di un cassetto con azionamento a pedale per il conferimento dei rifiuti e l’introduzione della raccolta dell’organico con cassonetti stradali dedicati nei quattro capoluoghi (centri urbani) e nelle principali frazioni di Borgo Tossignano e Casalfiumanese.