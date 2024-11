Imola, raccolta fondi per la cura dell’Alzheimer

Imola, 22 novembre 2024 – Il Bar Bologna ha raccolto fondi per la cura dell’Alzheimer nel corso di un aperitivo solidale presso il locale, organizzato da Angelo Esposito, tirocinante Oss. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità.

"L’idea è nata per caso – racconta Angelo –. Durante il mio stage a Casa Alzheimer ho incontrato Anna Ortolani, la direttrice. Durante una delle settimane trascorse lì, ho avuto modo di conoscere un gruppo di persone con cui abbiamo riflettuto su come far conoscere alla comunità di Imola la realtà dell'Alzheimer e su come sensibilizzare le persone su questa malattia. Parlando con Andrea Vernocchi, amico e gestore del Bar Bologna, abbiamo deciso di organizzare una serata di beneficenza per promuovere questa causa. Andrea ha vissuto un’esperienza drammatica legata a questa malattia”.

E’ stato previsto anche un banchetto dove era possibile fare offerte libere. "L’obiettivo principale è creare una rete di sensibilizzazione: far conoscere alla cittadinanza questa malattia e l’impatto che ha su chi ne è colpito e sui loro familiari”. Angelo sottolinea come, a suo avviso, si parli ancora troppo poco dell'Alzheimer: “Credo sia fondamentale sensibilizzare le persone sull'Alzheimer – riflette –. Si parla spesso di altre patologie, come i tumori o la Sla, ma questa esperienza di tirocinio mi ha fatto capire quanto anche l'Alzheimer sia una malattia diffusa e radicata, che può colpire chiunque. Oggi sono una persona molto più consapevole. Far sapere che questa malattia esiste e quanto sia importante affrontarla può stimolare le persone a riflettere e ad agire”.