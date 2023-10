Raccolta fondi Lions Castel San Pietro per Bimbi Autistici: 1.400€ per Famiglie

Quasi 1.400 euro raccolti e donati all’associazione castellana "Castello Insieme per l’Autismo". Si è concluso così il primo evento dell’annata 2023-24 del Lions Club Castel San Pietro, che ha recentemente scelto come presidente Nicolas Vacchi. La serata, svolta al ristorante Gastarea di viale Terme, ha visto al centro la presentazione del libro "Fa’ che il cibo sia la tua medicina" scritto dalla dottoressa Cecilia Scalabrino, biologa nutrizionista e socia del club. Il libro racconta un modo diverso di intendere il cibo, focalizzandosi su come una strategia nutrizionale ben costruita possa affiancarsi alle terapie convenzionali nel trattamento di tante patologie comuni e non. Nel libro vengono inoltre svelati molti miti ed errori in cui tutti noi inciampiamo ogni giorno, seppur in buona fede. Seguendo lo spirito proprio alla comunità Lionistica, per questo primo incontro dell’anno 2023-24 si è scelto di devolvere l’intero ricavato della serata a favore di "Castello Insieme per l’Autismo", associazione rappresentata alla serata dalla sua fondatrice e presidente Francesca Marchetti, mentre ad allietare cena e post cena ci ha pensato Spazio Life, altra associazione musicale nata e attiva a Castel San Pietro. Fra soci e amici, nel ristorante di proprietà di Anusca sono accorse 80 persone, con un ricavato complessivo che alla fine ha sfiorato i 1.400 euro, per la soddisfazione non nascosta del neo presidente Nicolas Vacchi. "Sono contento che tramite la meravigliosa presentazione del libro della nostra socia Cecilia Scalabrino, in materia di nutrizione, abbiamo raccolto quasi 1.400 euro di service a favore della associazione ‘Castel San Pietro Insieme per l’Autismo’", sottolinea Vacchi.

c. b.