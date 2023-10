Raccolta oltre una tonnellata di alimenti a Castel San Pietro per famiglie in difficoltà Sabato scorso a Castel San Pietro si è svolta una raccolta alimentare a favore di persone e famiglie in difficoltà. Grazie all'entusiasmo dei volontari e alla collaborazione di associazioni locali, sono state raccolte ben 1.976 confezioni di generi alimentari per un totale di 1.148 chili.