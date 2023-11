Fa tappa a Imola l’iniziativa di raccolta straordinaria dei Rifiuti di apparecchiature elettriche che rientra nella campagna avviata da Erion Weee e Gruppo Hera con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema dei Raee e sulle buone pratiche per il loro corretto conferimento. In concomitanza con la Settimana Europea di riduzione dei rifiuti, domani dalle 9 alle 13 in piazza Caduti per la Libertà sarà possibile conferire i propri piccoli rifiuti elettronici (max. 25 cm), ottenendo un gadget in premio.