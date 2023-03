In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, questa sera, a partire dalle 21, andrà in scena al Cinema Teatro Jolly di Castel San Pietro Terme lo spettacolo “Mimose, racconti di eccellenze femminili”. Le vicende narrate da Marco Rinaldi, autore e interprete, troppo spesso dimenticate o totalmente sconosciute, riguardano persone che in qualche modo hanno contribuito a rendere questo mondo migliore.

L’eroismo di Irene Sendler che ha contribuito a salvare 2.500 bambini del ghetto di Varsavia, la forza di Victoria Donda che scopre a 27 anni di essere figlia di desaparecidos, la tenacia di Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace a soli 17 anni, sono solamente tre delle storie presenti in “Mimose”.

La tecnica narrativa è semplice ed emozionante, con un linguaggio che arriva diretto allo scopo e le storie ci vengono raccontate come se le ascoltassimo da un vecchio amico seduto a fianco a noi.

La regia è di Lazzaro Calcagno. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2022-23 al Cinema Teatro Jolly con la direzione artistica di Dario Criserà e il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme ed è inserito nell’abbonamento “Tutta un’altra prosa”. Prenotazioni sms o whatsapp: 333 94 34 148 - [email protected]