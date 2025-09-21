Race for the Cure, Comune in prima linea

Oggi la squadra di Castel San Pietro Terme è pronta per la Race for the Cure 2025. Ai Giardini Margherita di Bologna ecco la corsa non competitiva e la passeggiata. Il ritrovo è alle 9,30 vicino alla statua equestre di Vittorio Emanuele II, "tutti già pronti con la maglietta della Race", fanno sapere dall’amministrazione. Poi, alle 10, la partenza. Per chi non si è iscritto nei giorni precedenti, è possibile iscriversi anche oggi, direttamente ai punti accoglienza. La quota minima di partecipazione è di 15 euro (spesa detraibile). Nel prezzo sono inclusi anche gli ingressi gratuiti alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, a Palazzo Pepoli Campogrande, all’area archeologica di Marzabotto e al Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto. "Ci vediamo lì, con la nostra energia, il nostro passo e il nostro impegno per la prevenzione", fanno sapere dall’amministrazione.

‘Race for the Cure’ è la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Come già avvenuto in epoca pre-pandemia, nel 2019, quando nel capoluogo emiliano arrivarono circa 300 castellani, anche quest’anno il Comune termale, in collaborazione con l’associazione Buonumore Walking e con l’appoggio della Pro Loco, torna così a partecipare alla manifestazione organizzata dalla Komen Italia. "Abbiamo fatto rete e squadra per poterci essere – ha detto la sindaca Francesca Marchetti assieme all’assessora alle Pari Opportunità Silvia Serotti –. Il messaggio che vorremmo lanciare è che le parole chiave, ora e in futuro, debbono essere sensibilizzare e prevenire".