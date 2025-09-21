Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaRace for the Cure, Comune in prima linea
21 set 2025
REDAZIONE IMOLA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Race for the Cure, Comune in prima linea

Race for the Cure, Comune in prima linea

Oggi ai Giardini Margherita di Bologna la manifestazione per la lotta ai tumori al seno

Oggi ai Giardini Margherita di Bologna la manifestazione per la lotta ai tumori al seno

Oggi ai Giardini Margherita di Bologna la manifestazione per la lotta ai tumori al seno

Per approfondire:

Oggi la squadra di Castel San Pietro Terme è pronta per la Race for the Cure 2025. Ai Giardini Margherita di Bologna ecco la corsa non competitiva e la passeggiata. Il ritrovo è alle 9,30 vicino alla statua equestre di Vittorio Emanuele II, "tutti già pronti con la maglietta della Race", fanno sapere dall’amministrazione. Poi, alle 10, la partenza. Per chi non si è iscritto nei giorni precedenti, è possibile iscriversi anche oggi, direttamente ai punti accoglienza. La quota minima di partecipazione è di 15 euro (spesa detraibile). Nel prezzo sono inclusi anche gli ingressi gratuiti alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, a Palazzo Pepoli Campogrande, all’area archeologica di Marzabotto e al Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto. "Ci vediamo lì, con la nostra energia, il nostro passo e il nostro impegno per la prevenzione", fanno sapere dall’amministrazione.

Race for the Cure’ è la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Come già avvenuto in epoca pre-pandemia, nel 2019, quando nel capoluogo emiliano arrivarono circa 300 castellani, anche quest’anno il Comune termale, in collaborazione con l’associazione Buonumore Walking e con l’appoggio della Pro Loco, torna così a partecipare alla manifestazione organizzata dalla Komen Italia. "Abbiamo fatto rete e squadra per poterci essere – ha detto la sindaca Francesca Marchetti assieme all’assessora alle Pari Opportunità Silvia Serotti –. Il messaggio che vorremmo lanciare è che le parole chiave, ora e in futuro, debbono essere sensibilizzare e prevenire".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TumorePrevenzione