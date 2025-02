Racing Bulls a battesimo. Parata in Autodromo con la nuova livrea

Al Gran premio di maggio mancano ancora quasi tre mesi, ma la città torna a respirare l’aria della Formula 1 per la seconda volta in poche settimane. Dopo i test di gennaio, ieri in Autodromo si è rivista infatti la Racing Bulls.

All’indomani del grande show con il quale a Londra i vari team si sono presentati per la prima volta tutti assieme, la scuderia faentina (erede di AlphaTauri, Toro Rosso e soprattutto della Minardi) è scesa in pista all’Enzo e Dino Ferrari per un’altra giornata di intensa attività in pista. Ma questa volta, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, lo ha fatto con la nuova monoposto pronta a gareggiare nel Mondiale 2025.

Al volante della VCARB 02 si è visto il giapponese Yuki Tsunoda, che ormai conosce i saliscendi vicino al Santerno meglio di qualsiasi altro tracciato al mondo. Nell’occasione, la scuderia ha realizzato anche le consuete riprese video che verranno utilizzate in futuro con finalità commerciali. Giornata di prove anche un altro pilota nipponico Ayumu Iwasa, al volante di una AlphaTauri AT04 di qualche anno fa con livrea zebrata, la stessa in azione a Imola a gennaio.

Il calendario 2025 dell’Autodromo entrerà nel vivo a primavera con il Wec (18-20 aprile) e appunto con il Gp di F1 (16-18 maggio). Prima ci sono però varie iniziative destinate a riportare all’Enzo e Dino Ferrari non solo gli appassionati delle due e delle quattro ruote. Domenica 2 marzo, nel primo pomeriggio, torna infatti la partenza della sfilata dei Fantaveicoli, che sarà preceduta, al mattino, dalla sesta edizione di Corrimola, corsa-camminata non competitiva a favore della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori).