Raddoppia la visita al Cimitero monumentale

Viste le numerose richieste, è stata programmata una replica dell’iniziativa ‘Un cimitero monumentale per grandi donne’ organizzata da Anpi, Cidra e associazione ’Per le donne’ con il patrocinio della commissione Pari opportunità del Comune di Imola. Dopo quello di domani alle 14, dunque, nuovo appuntamento sabato 11 marzo alle 10, con ritrovo al porticato della basilica del Piratello lato Bologna. Partecipazione gratuita previa prenotazione: [email protected] - 0542 23131 – 3331229152. Accompagneranno Marco Pelliconi per le biografie e Daniela Martelli per gli aspetti architettonici.