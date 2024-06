Raddoppio della ferrovia in Regione. Corsini: "Un progetto strategico"

Archiviata la presentazione delle diverse ipotesi progettuali (tutte piuttosto contestate in città e nelle frazioni, con tanto di raccolte firme), per il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese si apre ora una nuova fase. Le osservazioni raccolte negli incontri (per presentarle c’è tempo fino al 9 agosto) verranno infatti approfondite, nelle prossime settimane, da Regione e Comuni coinvolti nei progetti. Il tutto in modo da arrivare, entro metà settembre, a una relazione conclusiva. A tracciare la rotta è l’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini, dopo il summit con i vertici di Rfi e il coordinatore del dibattito pubblico previsto dal nuovo Codice degli appalti, Andrea Pillon, per discutere le ipotesi elaborate per la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria.

All’incontro erano presenti anche gli assessori dei Comuni di Bologna, Valentina Orioli, e Faenza, Luca Ortolani, nonché i sindaci interessati dal potenziamento della linea ferroviaria: oltre all’imolese Marco Panieri, Luca Lelli (Ozzano dell’Emilia), Luca Della Godenza (Castel Bolognese), Marilena Pillati (San Lazzaro di Savena), Francesca Marchetti (Castel San Pietro), Maria Diletta Beltrani (Solarolo), Mattia Galli (Bagnara di Romagna), oltre ai tecnici dell’assessorato a Trasporti e mobilità.

Parla di "progetto strategico per l’Emilia-Romagna" l’assessore Corsini. E avverte: "Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. E l’investimento nazionale sul quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese contribuirà in maniera determinante a rendere concreta la mobilità sostenibile, agevolando gli spostamenti delle cittadine e i cittadini e il traffico merci. Ovviamente va trovata la soluzione meno impattante dal punto di vista ambientale, insieme ai territori e ai sindaci, come siamo abituati a fare".

In questo senso, Corsini ammette di essere di fronte a "un’opera complessa che ha bisogno di un congruo periodo di analisi. Per questo – prosegue l’assessore regionale – abbiamo deciso che, chiusa la prima fase di presentazione delle diverse ipotesi progettuali, le osservazioni raccolte negli incontri verranno ora approfondite con i Comuni, in modo da arrivare, entro metà settembre, a una relazione conclusiva. C’è bisogno della massima responsabilità e collaborazione di tutti per procedere in modo ordinato verso la soluzione migliore e ringrazio i sindaci e Rfi per il loro contributo costruttivo. Non dobbiamo perdere di vista la finalità dell’opera che potrà rivoluzionare positivamente la mobilità a favore del trasporto collettivo, con benefici enormi per la vivibilità delle città e il traffico delle merci".

Da parte sua, il sindaco Panieri conferma la linea dei giorni scorsi: "Stiamo reperendo tutti gli elementi per valutare nel dettaglio le proposte, in particolare per le interferenze che presentano nell’attraversamento della città. Per questo abbiamo chiesto ulteriore tempo e richiesto una forte attenzione da parte di Rfi per ottimizzare quest’opera, lavorare sul percorso di sviluppo e delle opere compensative, partendo però da un profondo dialogo reciproco che è fondamentale e irrinunciabile".

La prossima settimana potrebbero esserci dei nuovi incontri sul tema, con la partecipazione anche dei cittadini che stanno facendo di tutto per evitare la costruzione di una maxi infrastruttura impattante sul territorio.