Raddoppio della ferrovia. Primo incontro del tavolo: "Coinvolgete i comitati"

Al via il tavolo interistituzionale dedicato al progetto di potenziamento della linea ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese. Ieri pomeriggio il primo incontro, a quanto pare piuttosto interlocutorio, al quale ha partecipato il Comune. L’ente di piazza Matteotti, a nome del Circondario, ha chiesto di coinvolgere anche i comitati locali in incontri specifici a loro dedicati, affinché i residenti possano esprimere le proprie posizioni e partecipare al confronto.

"Il nostro impegno è massimo e riguarda l’intero territorio – afferma il sindaco Marco Panieri in riferimento al coinvolgimento nell’opera anche di Castel San Pietro e Dozza –. Stiamo monitorando attentamente tutte le fasi del progetto, in sinergia con la Regione e con il Comuni del Circondario, e assicuriamo che i cittadini verranno informati con trasparenza. Il confronto con i comitati e la cittadinanza sarà continuo, e le opzioni più fattibili verranno discusse pubblicamente".

Al tavolo di ieri si è arrivati dopo che, a inizio anno, è stata chiara l’impossibilità di affiancare i nuovi binari a quelli esistenti a causa della mancanza di spazio. Così Rfi ha presentato la scorsa primavera tre diverse ipotesi di ampliamento attraverso la costruzione di un viadotto dalle parti dell’autostrada: una più a Nord, l’altra più a Sud e l’ultima quasi in parallelo al tracciato della A14.

Dopo la protesta dei residenti e degli agricoltori, questi ultimi sostenuti dalle loro associazioni di categoria, da Roma i tecnici hanno portato all’attenzione di Comune e cittadini un nuovo progetto, presentandolo durante un affollato incontro pubblico in Municipio: potenziamento della linea sempre con una sopraelevata, ma vicino all’attuale ferrovia.

Un gruppo di cittadini, residenti nei quartieri interessati dalla costruzione del viadotto, ha cominciato a raccogliere firme contro tale ipotesi. Sulla scena era però comparso già da tempo il comitato ‘No Viadotto’, che dopo aver collezionato oltre duemila firme per contrastare i tre progetti con sopraelevazione nelle zone rurali ha detto ‘no’ anche a questo ulteriore piano. E ha accompagnato le quattro bocciature con un proprio studio relativo a un possibile passaggio della ferrovia in galleria sotto la superficie (scartato invece da Rfi per il pericolo di rischio idraulico). In uno scenario come quello fin qui descritto, il Comune ha accusato i tecnici delle ferrovie di scarsa trasparenza e mancata partecipazione. Dopo aver aperto all’idea della galleria, al pari degli altri amministratori coinvolti dal progetto, il sindaco Panieri nella sua intervista di Ferragosto con il Carlino si è limitato a definire come "più plausibile" il tracciato a Nord dell’autostrada. L’opposizione, dal canto suo, ha accusato il primo cittadino di temporeggiare senza decidere.