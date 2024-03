Radio Lab, quando i ragazzi fanno informazione

Mixer, microfoni, cuffie, software radio e molto altro. Nel piccolo studio radiofonico di Radio Lab IC7 non manca nulla e ogni settimana fonici, tecnici, redattori e giornalisti si impegnano per il confezionamento della diretta. Negli ultimi sei anni, con la piattaforma Spreaker, il podcast ha prodotto quanto una vera e propria testata giornalistica. Nata nel 2017, Radio Lab IC7 è riuscita a proseguire la sua programmazione anche durante la pandemia e il lockdown, in modalità Dad, producendo notiziari settimanali, pieni di informazioni utili e aiutando la comunicazione tra gli alunni che attendevano di tornare a vivere insieme la scuola.

Ancora oggi Radio Lab IC7 dà vita a notiziari settimanali con notizie che spaziano dall’attualità all’ambiente, fino alle passioni dei ragazzi con focus su progetti e attività scolastiche che hanno ricadute sulla cittadinanza, collegandosi spesso alle iniziative svolte da Book City, la biblioteca scolastica del quartiere Pedagna. Nell’anno scolastico 2020/2021 si è aggiunta al progetto la realizzazione di una pagina web dedicata solamente a Radio Lab IC7.

In questi anni il progetto si è modernizzato trasformandosi da un podcast a una sorta di telegiornale trasmesso in live streaming su YouTube. Questo cambiamento ha portato a una modifica anche del nome che è diventato Radio Lab Evolution. Inoltre è anche stata aperta una raccolta fondi per l’acquisto di materiale utile per il progetto, che è sempre in continua evoluzione e coinvolge molti ragazzi della scuola. Ogni ragazzo all’interno di Radio Lab Evolution ha il proprio compito, nessuno escluso: i tecnici si occupano di gestire la diretta inserendo foto, video ed effetti speciali, mentre i giornalisti presentano la trasmissione e scrivono i servizi. Il progetto è seguito dai professori Giuseppe Emiliani, Laura Sepe e Raffaella Domenicali.

Agnese Dalpozzo, Alice Martini,

Mattia Zappi IIIB Orsini