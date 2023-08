Radioimmaginaria in tour nelle zone più colpite

È partito ieri da Castel Guelfo ‘OltrApe 2023 - Dillo al Presidente’, il tour di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, che fino al 26 agosto sarà in viaggio nei paesi alluvionati della Romagna. L’obiettivo è quello di incontrare i ragazzi e i giovani dei paesi che sono stati colpiti dalla calamità nel maggio scorso, ascoltare le loro storie e raccogliere le loro idee e le loro richieste sulle necessità più urgenti che andrebbero affrontate.

Le idee e i progetti così raccolti saranno poi presentati l’8 settembre al parco Urbano di Forlì davanti al governatore Stefano Bonaccini, che si è reso disponibile a incontrare i ragazzi per ascoltare le loro necessità.

Dopo aver fatto tappa ieri a Conselice e a Sant’Agata sul Santerno, oggi il tour di Radioimmaginaria si sposta a Russi, dove è atteso alle 15 nel giardino della Rocca Melandi. Domani si prosegue con Rocca San Casciano (alle 15 nella Sala Polivalente ‘ex colonia fluviale’), mentre giovedì l’appuntamento è, sempre alle 15, in piazza Matteotti a Santa Sofia. Venerdì alle 11 ci si sposta invece al palasport Villa Romiti di Forlì e in serata, alle 19.30, in via Lungofiume a Mercato Saraceno per l’evento ‘Qfactor’. Si chiude sabato alle 15 in piazza della Libertà a Faenza. Poi, come già accennato, l’appuntamento dell’8 settembre a Forlì.

"Nel corso delle giornate del tour, gli speaker realizzeranno un reportage video e fotografico dei luoghi visitati e trasmetteranno da ogni tappa un episodio radiofonico con interviste ai coetanei incontrati – spiegano da Radioimmaginaria –. L’invito a prendere parte alle trasmissioni radiofoniche e all’evento dell’8 settembre alla presenza del presidente Bonaccini è rivolto a qualsiasi adolescente e realtà giovanile voglia partecipare raggiungendo i luoghi delle varie tappe anche da comuni e aree limitrofe".