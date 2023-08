Radioimmaginaria: reportage dall’alluvione

Dopo l’annuncio arriva anche l’itinerario. I ragazzi di Radioimmaginaria, il network degli adolescenti con sede a Castel Guelfo, sono pronti a partire per il tour ‘OltrApe 2023 - Dillo al presidente!’. Dal 21 al 26 agosto, gli intraprendenti e giovani speaker dell’emittente emiliana faranno visitata a diversi paesi alluvionati della Romagna per incontrare i coetanei e ascoltare le loro storie. Una bella occasione per raccogliere idee e richieste relative alle necessità più urgenti da affrontare in chiave ripartenza post calamità naturale.

Una serie di progetti e spunti che saranno poi presentati l’8 settembre, nella cornice del Parco Urbano di Forlì, al presidente della Regione Stefano Bonaccini. Già, perché il governatore ha dato da tempo la propria disponibilità all’incontro e all’ascolto del gruppo. Queste ultime settimane, invece, sono state impiegate per delineare al meglio il tragitto dell’iniziativa. Dopo aver lanciato una call pubblica per selezionare gli inviti di amministrazioni, associazioni e realtà composte da adolescenti e ragazzi, lo staff di Radioimmaginaria ha definito nel dettaglio la mappa del viaggio. Partenza il 21 da Conselice e Sant’Agata sul Santerno, due tra le località più danneggiate dalla disastrosa esondazione dei corsi d’acqua, poi Russi, Rocca San Casciano e Santa Sofia alle prese con i disagi causati da frane e smottamenti. Il 25 sarà la volta del quartiere Romiti di Forlì insieme a Mercato Saraceno poi Faenza e il gran finale di settembre ancora una volta a Forlì. Nel corso delle giornate del tour, gli speaker di Radioimmaginaria realizzeranno un reportage video e fotografico dei luoghi visitati e trasmetteranno in diretta un episodio radiofonico con tutti i contributi raccolti. L’invito a prendere parte alle trasmissioni e all’evento con Bonaccini è esteso a tutti gli adolescenti e sodalizi giovanili provenienti dalle zone limitrofe.

In che modo? Semplice, basterà intercettare la comitiva lungo una delle soste pianificate sul percorso. Si tratta dell’ennesimo evento partecipativo messo in campo da un network che da tempo si occupa di portare la voce dei più giovani al cospetto di enti ed istituzioni. Dai temi ambientali a quelli economici nel tentativo di sensibilizzare la platea adulta alla comprensione del punto di vista dei ragazzi. Mattia Grandi