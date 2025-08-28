Raffica di controlli in stazione. La Polizia al fianco della Locale. Scattano denunce ed espulsioni

Controlli a raffica della Polizia, durante tutto il mese di agosto, nella zona della stazione dei treni e nelle aree vicine a piazzale Marabini. Dai parcheggi agli spazi verdi, passando per il sottopasso ferroviario e gli ambienti interni della stazione di Imola. Il 2 agosto la Polizia, assieme ai colleghi della Polizia locale del Nuovo Circondario imolese, ha iniziato a mettere al setaccio l’area. Così, nel primo giorno di controlli, sono state identificate 66 persone incensurate, mentre altre 14 avevano precedenti, di cui otto di origini straniere. Di questi uno, un tunisino di 24 anni, classe 2001, è stato denunciato. Durante il controllo infatti, al momento dell’apertura dello zaino, gli agenti si sono accorti dell’odore che emanava. Così, una volta portato al commissariato, gli sono stati trovati 31,5 grammi di hashish, oltre a 40 euro in contanti. A quel punto è scattata la denuncia. Sempre nella stessa giornata sono finiti nei guai anche due marocchini perché clandestini sul territorio italiano.

Il servizio straordinario tra stazione, parcheggi limitrofi, aree verdi ed esercizi commerciali è poi proseguito il 4 agosto con un altro controllo di prevenzione e contrasto ai disagi urbani. Anche questo giro sono state identificate 35 persone e sono scattate due denunce a due marocchini, anche loro clandestini. Inoltre, un marocchino di 44 anni è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere. L’intervento degli agenti è arrivato dopo una segnalazione. L’uomo, a bordo di un treno diretto a Piacenza, era stato infatti visto brandire un paio di forbici davanti ai viaggiatori. Un gesto pericoloso. Così, una volta sceso a Imola, è scatta la perquisizione da parte degli agenti. Al 44enne è stato infatti trovato un paio di forbici in acciaio. Sequestrato l’oggetto e visti i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, anche per lui è scattata la denuncia.

Il 10 agosto, inoltre, in un controllo serale, sono state identificate 23 persone, oltre a nove stranieri, di cui sei con precedenti e due senza documenti. A questi ultimi, rispettivamente un 2003 e un 2005 tunisini, sono scattate le misure di prevenzione territoriale. Il primo è stato accompagnato all’Ufficio immigrazione della questura di Bologna per il rimpatrio, mentre al secondo, a cui era stato rigettato il permesso di soggiorno, è stato dato un mese di tempo per risolvere la questione burocratica, altrimenti sarà allontanato dall’Italia.

Qualche giorno fa invece, il 23 agosto, altro giro di controlli. Oltre all’identificazione di 25 italiani e 14 stranieri, controllati anche sette veicoli. Tre di questi sono stati multati per il divieto di sosta in piazzale Marabini. Inoltre, sempre legati ai controlli, sono stati emessi dal questore due fogli di via dal comune di Imola, con il divieto di ingresso nel territorio. Nei guai una 45enne campana, del Napoletano, e un marocchino 35enne, residente a Rimini. Entrambi con precedenti, sono stati allontanati per motivi di ordine e sicurezza.