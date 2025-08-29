Raffini assicura sostegno: "Patrimonio da tutelare"

Sostenere chi coltiva significa rafforzare l’economia reale e la coesione sociale. Per questo lavoriamo in sinergia stabile con le associazioni di categoria: il confronto non è episodico, ma un metodo. La vede così Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive, che commenta la vendemmia in corso tra città e circondario.

"È partita nelle aree più precoci con uve sane e un buon equilibrio zuccheri/acidità – ricorda Raffini –. Le quantità attese sono in linea con la media degli ultimi anni, con qualche differenza tra collina e pianura; la qualità è da buona a ottima sui bianchi precoci, mentre per i rossi la finestra di settembre sarà decisiva. Se il meteo resterà stabile, ci aspettiamo vini puliti, freschi e ben strutturati".

Per la vendemmia 2025, dunque, "non prevediamo scostamenti rilevanti sui volumi: una stabilità che vale soprattutto nelle aree collinari, mentre in pianura la variabilità dipenderà dall’andamento delle prossime settimane", osserva l’assessore. E aggiunge: "Se non si ripeteranno eventi traumatici come quelli registrati in Romagna pochi giorni fa, potremo parlare di un’annata di profilo alto, capace di valorizzare le nostre denominazioni e le produzioni più identitarie".

Il tutto nonostante le ansie di un settore costretto ormai ad affrontare un problema dietro l’altro. "Non ignoriamo le preoccupazioni sui consumi interni legate alla nuova legge sull’alcol: il settore sta registrando segnali di prudenza da parte dei clienti e dei canali HoReCa – ricorda Raffini –. È importante rafforzare, insieme ai consorzi e alle imprese, azioni mirate sul mercato domestico: comunicazione sulla qualità e sulla responsabilità, iniziative di enoturismo, programmazione di eventi diffusi e campagne congiunte con ristorazione e botteghe locali come già fatto in occasione di altre manifestazioni".

Arrivato a contare ormai oltre 50 imprese, il comparto vitivinicolo riveste una particolare importanza per Imola e circondario. "La vendemmia è il barometro del territorio: misura il lavoro di un anno e indica la direzione del prossimo – è la lettura dell’assessore –. Siamo al fianco delle associazioni di categoria e delle aziende per valorizzare la vendemmia nelle diverse manifestazioni del territorio, aperture straordinarie degli impianti, supporto agli eventi di cantina e di promozione turistica. Vogliamo che la vendemmia sia, oltre che lavoro, anche narrazione positiva della nostra comunità: vigneti curati, cantine aperte, ospitalità di qualità. Il nostro comparto vitivinicolo è un patrimonio produttivo, ambientale e identitario".