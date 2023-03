Raffini ‘chiama’ i negozianti "Critiche ingiuste per i dehors Presto un summit sul centro"

Da un lato la delusione per le proteste che hanno accompagnato l’aumento del Canone di occupazione per il suolo pubblico ("Accetto le critiche, ma in questo caso sono ingiuste"), dall’altro la volontà di incontrare al più presto i commercianti per "illustrare loro la progettualità che abbiamo per il centro storico", compresa l’ipotesi di riorganizzazione della sosta. Dopo la presa di posizione del sindaco Marco Panieri, ecco anche quella dell’assessore Pierangelo Raffini.

Assessore Raffini, a fronte di aumenti medi di 65 euro all’anno per i dehors, il sindaco ha detto che non siamo di fronte a una stangata. Lei come definisce tali rincari?

"Abbiamo solo applicato l’adeguamento Istat dell’11,3%. È una percentuale considerevole, rispetto all’1 o al 2% praticato di solito; ma che ci permette di mantenere inalterato il livello dei servizi e di non aumentare le tasse. Non la leggo nemmeno io come una stangata".

L’inflazione però non sarà sempre a doppia cifra. Forse si poteva temporeggiare un po’ prima di applicare rincari che penalizzeranno famiglie e commercianti già colpiti dal caro bollette...

"Si può fare tutto, ma nel momento in cui il Comune ha un raddoppio secco dei costi delle utenze energetiche i margini di manovra diminuiscono, se si vuole mantenere inalterato il livello dei servizi e chiudere il bilancio. In termini assoluti, gli aumenti per il commercio sono piccola cosa. Siamo nell’ordine di poche decine di euro davanti all’importante lavoro che stiamo facendo per il centro storico. Sono andato in giro, il pensiero dei pubblici esercizi non è così negativo. Ci stiamo impegnando, ma credo che qualcuno di quelli che ha protestato per gli aumenti porti tutta la contabilità al commercialista e non sappia bene quanto paga...".

Non vi aspettavate le critiche dei baristi?

"No. Le accetto, ma le ritengo ingenerose. Ad aprile è mia intenzione organizzare un evento con tutti i commercianti per descrivere loro il nostro progetto per il centro storico. E manderò a tutti un calendario con gli appuntamenti in centro, autodromo e iniziative culturali da tenere sotto il registratore di cassa. Mi confronto spesso con i miei colleghi delle altre città e anche loro hanno problemi: a Imola si dice che in centro a Faenza c’è più vita, ma a Faenza ci si lamenta perché Imola ha più eventi. Presto rientreremo in possesso di Opera Dulcis e Bacchilega, che metteremo a bando con l’ex bar Colonne".

Cosa direte ai commercianti nell’evento di aprile?

"Mostrare loro la visione della progettualità che abbiamo per il centro storico: arredo urbano, riorganizzazione e regolamento per il decoro".

Magari anche qualche modifica al piano sosta?

"Ci stiamo ragionando, si può fare una sperimentazione. Non penso che il problema sia legato a quello, ma non ho la verità in tasca. Si può valutare l’introduzione della sosta gratuita per i primi venti minuti come a Castello, cosa che però da noi c’è già nei parcheggi a sbarre. Possiamo farle per un anno e vedere come va".

Enrico Agnessi