Raflì, consegnate le borse di studio. Al via il progetto ’NuotiAmo la vita’

Si è aperta in piscina e si è chiusa in mare la settimana più intensa dell’anno per Raflì, l’associazione imolese che intreccia sport, educazione e inclusione sociale in memoria di Raffaele Gulmanelli, il 36enne imolese morto al Giglio nel 2024 durante una pesca in apnea in solitaria. È ripartito, alla piscina dell’Ortignola, il progetto ‘NuotiAmo la vita’, che in questa edizione ha assunto un valore ancora più speciale e un nuovo nome: ‘Raflì e Fati per NuotiAmo la vita’. L’iniziativa ha portato il segno di Onda d’Urto Imola 1993, il gruppo ultras che ha devoluto a Raflì l’intero ricavato del torneo estivo di basket dedicato ad Andrea Cembali, rendendo possibile la prosecuzione del progetto. Cinque ragazzi della comunità diurna Franca Ongaro Basaglia hanno così potuto partecipare a un nuovo ciclo di lezioni di nuoto con un istruttore dedicato. "È stata una bellissima prosecuzione del progetto avviato lo scorso anno, che ha già visto la realizzazione di due corsi interamente finanziati da Raflì – spiega Isabella Signani, responsabile dei progetti sportivi dell’associazione –. Questo percorso si è affiancato inoltre a un altro progetto che ha permesso ai ragazzi di una comunità minorile e dell’oratorio Santa Caterina di frequentare il campo da rugby, grazie alla collaborazione con Imola Rugby".

Nei giorni scorsi all’istituto Scarabelli-Ghini si è svolta anche la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate a Raffaele Gulmanelli. Cinque studenti sono stati premiati per i loro elaborati sul tema ‘Sport, natura, sicurezza’, grazie al contributo della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero. "Premiare questi ragazzi è stato per noi un momento molto emozionante – racconta Matilde Gulmanelli, presidente dell’associazione Raflì nonché sorella di Raffaele –. Questo concorso ha rappresentato la naturale continuazione di un dialogo con le scuole che ci ha permesso di raccontare l’importanza dello sport come strumento di inclusione e crescita personale".

A chiudere la settimana è stata la seconda edizione di ‘Vela d’amare’, progetto realizzato con il centro diurno del Serd di Imola, dove Raffaele lavorava, che ha unito attività sportiva, esperienze in mare e percorsi educativi. "Ci siamo sentiti molto grati – conclude Gulmanelli – per la fiducia e il sostegno che ogni giorno ci hanno permesso di trasformare i nostri progetti in esperienze concrete di cambiamento per la vita delle persone".