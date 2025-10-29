Raflì porta le persone in barca nel ricordo di Raffaele Gulmanelli

Un vento di libertà e amicizia ha soffiato forte sul mare per gli ospiti del Centro diurno Arcobaleno dell’Ausl. Per un giorno, le vele dell’inclusione si sono spiegate grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Raflì, che ha portato in mare i partecipanti del progetto ‘Vela d’amare’. Un’esperienza che, nei giorni scorsi, ha unito socialità, avventura e scoperta, regalando emozioni autentiche e la possibilità di vivere il mare in modo nuovo, lontano dalla quotidianità. A bordo, tra sorrisi e collaborazione, il gruppo ha sperimentato la forza del fare insieme, scoprendo come la navigazione possa diventare un’occasione di crescita e libertà. ‘Vela d’amare’ nasce infatti dal desiderio di coniugare sport e inclusione, offrendo a ciascuno la possibilità di mettere in gioco le proprie capacità in un contesto di fiducia e rispetto reciproco. Il progetto è dedicato alla memoria di Raffaele Gulmanelli, assistente sociale del Serdp, scomparso tragicamente nell’aprile 2024 durante un’immersione all’Isola del Giglio. L’associazione Raflì, che porta il suo nome, ne custodisce lo spirito di solidarietà e impegno, continuando a promuovere iniziative capaci di unire persone e valori. Al Centro Arcobaleno operano cinque educatori socio-sanitari e un coordinatore.