Ragazzini rapinano coetanei al parco: denunciati per 2 euro di bottino

San Pietro in Casale (Bologna), 3 settembre 2023 – Due ragazzini, appena 14 e 15 anni, eppure già accusati (e denunciati) per rapina. Accade a San Pietro in Casale. E le vittime – secondo la ricostruzione che emerge dalle indagini dei carabinieri – sono due quasi coetanei di appena 11 anni. Il bottino della rapina? Due euro.

Tutto accade il 20 maggio scorso, a presentare la denuncia è la mamma di uno dei 11enni: racconta che il figlio e un amico, sempre di 11 anni, sono stati rapinati nel parco della Carrucola. Gli autori, riferiscono i due bimbi spaventati, sono due due due ragazzi poco più grandi, di cui uno con indosso una borsetta griffata che, dopo averli minacciati, li hanno costretti a svuotare le tasche. Il tutto per prendere pochi spiccioli (circa 2 euro) e poi fuggire verso la stazione ferroviaria.

Nessuna ferita per i due rapinati, ma ovviamente tanta paura. Grazie alla descrizione fornita e e all’analisi delle telecamere di sorveglianza pubblica installate in zona, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori del reato: il 14enne e il 15enne, denunciati alla Procura per i Minorenni per rapina in concorso.