Raid al Palagenius. La mossa di Panieri:: "Più illuminazione e maggiori controlli"

di Enrico Agnessi

Potenziamento dell’illuminazione pubblica e maggiori controlli nella zona del Palagenius; oltre a un lavoro di prevenzione dedicato a sviluppare un maggiore senso civico nei più giovani. Così il Comune proverà ad arginare i troppi episodi vandalismi che da tempo caratterizzano l’area di via Benedetto Croce, nel quartiere Campanella, dove anche l’altra notte ignoti hanno danneggiato la struttura per il pattinaggio rubando attrezzature sportive. A dirlo è il sindaco Marco Panieri, che ha già telefonato al gestore Danilo Dal Monte per manifestargli la propria vicinanza dopo l’ennesimo blitz subito.

"Questi gesti vanno assolutamente condannati – sottolinea il primo cittadino –. Dispiace ricevere certe notizie, anche perché il Palagenius era già stato danneggiato gravemente dalla bufera di vento di luglio. A quello rimedieremo a breve, con la sostituzione della copertura; così come pure in estate eravamo intervenuti per ripristinare gli spogliatoi. E infine sostituiremo anche i giochi per bambini nella vicina area verde".

Prima di tutto bisogna pensare però a come proteggere una struttura che ormai in maniera ciclica, almeno una volta all’anno, lamenta raid vandalici.

"L’attenzione su quell’area c’è – rivendica il sindaco Panieri –. Transennarla come era stato ipotizzato in passato? Si può fare tutto, ma certo prima bisogna che la gente impari a rispettare il bene comune. Parliamo in molti casi di ragazzi che abitano lì vicino. E fa male sentire che compiono questi gesti solo perché sono annoiati. Non capiscono che, comportandosi così, danneggiano prima di tutto loro stessi. Su cultura e senso civico bisogna lavorare molto".

Oltre alle armi da mettere in campo più prospettiva, servono però soluzioni in grado di rendere subito più sicura l’area del Palagenius. E consentire così anche ai residenti della zona di dormire sonni tranquilli.

"I pattugliamenti delle forze di polizia ci sono già, ma li rafforzeremo – assicura il primo cittadino –. Il problema è riuscire a cogliere queste persone sul fatto. E poi interverremo nella zona del parco sostituendo tutti i punti luce grazie al nuovo progetto dedicato all’illuminazione pubblica della città".

Quello dell’altra notte è, come detto, l’ennesimo raid di questo tipo che si verifica negli ultimi anni. Soltanto su queste pagine, abbiamo riferito infatti di un episodio analogo nel 2021 (quando nel mirino erano finiti alcuni pannelli in plexiglass messi alle porte proprio per tamponare un precedente atto vandalico) e di un altro nel 2020. Episodi segnalati in passato alle forze dell’ordine, che ora avranno il compito di provare a dare un volto anche agli autori di questo ulteriore blitz. Anche se, in passato, il gestore ha ammesso di essere stufo di presentare ogni volta denuncia contro ignoti.