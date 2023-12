Rame rubato nel furgone. Coppia finisce in manette

Raggiunto e bloccato un furgone con all’interno sei quintali tra rame e ottone: due persone sono state arrestate. I carabinieri della stazione di Castenaso, nel primo pomeriggio di martedì scorso, hanno ammanettato due 48enni, uomo e donna, entrambi accusati del reato di furto aggravato in concorso. Il primo è originario della Toscana ma di fatto ha la cittadinanza bosniaca, ed è celibe, mentre la seconda è originaria del Lazio, nubile. Tutti e due sono disoccupati, pregiudicati e residenti in un campo nomadi della città.

L’arresto è scattato verso le 12.35 quando la centrale operativa dei carabinieri, poco prima, era stata informata che nella Bassa si aggirava un furgone di colore bianco, molto vecchio, con a bordo tre persone le quali poco prima avevano commesso un furto all’interno di un magazzino nella zona industriale di Medicina.

A quel punto la centrale ha diramato una segnalazione di ricerca alla pattuglia della stazione di Castenaso, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio. La pattuglia si è appostata nella strada che collegano Medicina a Castenaso per intercettare il mezzo.

Poco dopo i militari hanno notato il furgone segnalato che, nel frattempo, si era allontanato in direzione di Bologna. È stato, poi, bloccato in zona San Donato-San Vitale a Bologna. Nella circostanza, l’autista, vedendo i militari arrivare, è immediatamente sceso dal mezzo e si è dato alla fuga, facendo perdere così le proprie tracce. Gli altri due, invece, sono stati bloccati e portati in caserma per gli accertamenti di rito. All’interno del furgone i carabinieri hanno recuperato tre quintali di rame (scarti di materiale metallico e pentole) e tre di ottone (rubinetteria idraulica e tubature) per un valore commerciale pari a 1800 euro. Tutta la refurtiva recuperata è stata riconosciuta e restituita al proprietario che nel frattempo ha raggiunto i militari. I due 48enni, su disposizione della Procura, sono stati arrestati. A seguito del processo con rito direttissimo sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Zoe Pederzini