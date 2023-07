Rami sull’ingresso: nido chiuso due giorni

Il forte vento ha riacceso l’incubo maltempo nella vallata del Santerno. E’ stato l’asilo nido comunale ‘Remo Ferdori’, in via Largo Gruppo di Combattimento Folgore a Borgo Tossignano, a pagare il pegno più salato. Alcuni grossi rami sono piombati sopra l’ingresso principale della struttura con altre piante pericolanti nei paraggi a dipingere uno scenario minaccioso per l’incolumità dell’utenza. Da qui è scattata la decisione di sospendere il servizio per un paio di giorni a tutela della sicurezza collettiva e per le operazioni di ripristino.