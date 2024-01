Rapido l’intervento dell’Arma

"C’è stata una grande collaborazione da parte di tutta la comunità educante". C’è forse sollievo ma soprattutto soddisfazione per il modo in cui ha agito la scuola, in tutte le sue parti, nella voce della dirigente del Comprensivo 7, Rosanna Neri: "Appena sono venuta conoscenza dei fatti ho subito sporto denuncia. La questione è stata sollevata da un’educatrice (si tratta di personale di una cooperativa che svolge attività a supporto di bambini con disabilità) a dimostrazione della sinergia fra tutte le parti della scuola".

I carabinieri hanno arrestato il 35enne, presunto responsabile, nel giro di due giorni: "Non abbiamo nemmeno fatto in tempo di creare una rete con i genitori per affrontare questo problema che c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine. Sono i risultati a cui si giunge quando tutte le componenti di un territorio collaborano". La cosa fondamentale, in questi casi, è segnalare: "Sì, è importantissimo – ribadisce la dirigente –, credo che sia la lezione più importante da trarre. Se c’è un allarme è fondamentale segnalare, poi chi di dovere verificherà. Questo per evitare che quando ci si attiva sia troppo tardi e ci si debba chiedere come sia potuto succedere. Noi da parte nostra vigiliamo all’interno della scuola, ma osserviamo anche all’uscita. Abbiamo una grande responsabilità, è chiaro che garantiamo percorsi formativi, ma dobbiamo farci carico, noi come adulti anche di una tutela dei nostri studenti da situazioni di pericolo".