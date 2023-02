Rapina al centro commerciale: due denunciati

È scattata la denuncia per due ragazzi marocchini rispettivamente di 20 e 23 anni: verso la fine di dicembre dello scorso anno, avevano rapinato un uomo fuori dal centro commerciale Leonardo.

La vittima, un cinquantacinquenne italiano, si trovava al centro commerciale per fare alcuni acquisti quando, una volta finito lo shopping, si è diretto verso la sua auto che aveva lasciato all’interno del parcheggio della struttura.

Una volta arrivato nei pressi della vettura, il cinquantacinquenne è stato avvicinato da due giovani ragazzi che gli hanno strappato dal collo la catenina che aveva con sè per poi darsi immediatamente alla fuga.

Il piano dei malviventi sarebbe filato liscio, se non fosse che i due, mentre stavano scappando, sono stati ripresi dalle telecamere presenti nel parcheggio del centro commerciale Leonardo.

I video forniti dal sistema di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di individuare i malviventi, due ragazzi di origine marocchina poco più che ventenni.

Il cinquantacinquenne vittima della rapina aveva denunciato l’accaduto poco dopo. Durante l’aggressione l’uomo non ha fortunatamente riportato lesioni e per questo non è ricorso a cure mediche.

La catenina, strappatagli dal collo mentre stava salendo sulla sua macchina, non è mai stata ritrovata dal giorno della rapina: il suo valore si attesta intorno agli 800 euro.

I due giovani marocchini, un ventenne e un ventitreenne nel nostro Paese senza fissa dimora, sono stati così denunciati a piede libero dai carabinieri con l’accusa di rapina in concorso, dopo lunghe indagini per arrivare ad abbinare un nome ai volti ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

