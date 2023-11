Rapina al supermercato. Bandito finisce in manette

Si aggirava nei corridoi del supermercato per cercare il momento giusto in cui colpire ma, dopo una breve colluttazione con un dipendente, è stato arrestato dai carabinieri.

È quanto successo nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 17.45, in un Conad della città.

Il rapinatore, un uomo di 32 anni, si muoveva in modo sospetto tra le corsie del supermercato per capire quale fosse il punto con minor presenza di personale: così si è avvicinato al bancone del frigorifero e ha preso alcuni prodotti alimentari sottovuoto, per un valore complessivo di circa 90 euro, e li ha nascosti all’interno dello zaino che aveva con sé.

Per non destare alcun sospetto, il trentaduenne si è poi avvicinato alle casse e, dopo aver pagato una sola bottiglia di acqua che aveva acquistato al fine di passare inosservato, si è diretto velocemente verso le porte automatiche nel tentativo di fuggire senza lasciare alcuna traccia.

Ma il suo atteggiamento ha insospettito un dipendente del supermercato che, fin da subito, aveva seguito tutti i suoi spostamenti tra le corsie per capire se stesse effettivamente rubando qualcosa, senza però riuscire a coglierlo al momento giusto.

Quest’ultimo lo ha così raggiunto e bloccato all’uscita: tra i due è nata una breve colluttazione.

Il rapinatore trentaduenne ha provato in ogni modo darsi alla fuga, chiedendo anche in un primo momento di poter lasciare la merce che aveva rubato nella speranza che tutto finisse senza l’intervento delle forze dell’ordine. Subito dopo, sempre nel tentativo di scappare, ha cercato di ruotare il braccio del dipendente che lo teneva fermo. All’arrivo dei militari dell’Arma, precedentemente allertati su quanto stava accadendo all’interno del supermarket, l’uomo è stato bloccato. I prodotti alimentari precedentemente rubati, invece, sono stati sequestrati dai carabinieri giunti sul posto e riconsegnati al supermercato. Il trentaduenne, su disposizione della Procura, è stato arrestato con l’accusa di rapina e portato in camera di sicurezza in attesa di essere processato con rito direttissimo.

Chiara Caravelli