Rapina all’iper di Imola, ruba merce e picchia vigilante: arrestato a 23 anni

Imola, 7 aprile 2023 – Si è divincolato dalla stretta di una guardia giurata, appena fuori dalla casse del supermercato al Leonardo, colpendolo al torace. Ma i poliziotti erano già arrivati, e lo hanno fermato, arrestandolo per rap ina. È così finito nei guai un imolese di 23 anni, che stava tentando di uscire dalla coop dell’Iper dopo avere occultato, parte in un sacchetto e parte tra gli indumenti, merce del valore di una sessantina di euro.

Un addetto alla vigilanza ha notato un giovane che stava infilando in un sacchetto per prodotti da forno prodotti che da forno non erano. Poi li ha pesati, come se fosse pane, appiccicando sull’involucro uno scontrino adesivo da 1,80 euro.

Una volta uscito dal settore delle casse dopo aver pagato la piccola cifra accennata, è stato fermato da una guardia giurata che era stata allertata da un addetto del supermercato. In questo frangente il giovane si è mostrato molto insofferente, agitato e, mentre un addetto alla sicurezza cercava di trattenerlo in attesa della polizia che era già stata chiamata, lo ha colpito violentemente al torace. Però proprio in questo momento sono arrivati i poliziotti, che ne hanno avuto agevolmente ragione.

Nel sacchetto per il pane e addosso gli sono stati trovati prodotti alimentari ed elettronici che valevano, come accennato, circa sessanta euro. Tutti gli articoli non erano però più rivendibili, perché per portarli via il ragazzo aveva manomesso i dispositivi anti-taccheggio. Gli agenti lo hanno dunque arrestato per rapina; la guardia giurata è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale, dove i medici l’hanno giudicata guaribile in otto giorni.

Il giudice del tribunale di Bologna ha convalidato l’arresto, fissando il processo per fine aprile. Il ventitreenne ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro le persone, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È libero, in attesa di comparire in aula.

L’intervento della polizia segue di pochi giorni quello che ha portato all’arresto per rapina ed estorsione di un albanese di 24 anni e di poche ore l’annuncio del Comune di varare i ‘pattuglioni’ notturni, ovvero agenti della polizia locale in borghese e in divisa. Dovranno prevenire e reprimere espisodi di spaccio di stupefacenti e contrastare la guida sotto l’effetto di droghe. Si tratta di una sperimentazione che durerà fino al 30 giugno.

ma. mar.