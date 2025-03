Raspanti nella Capitale: "Condividere i valori di libertà e democrazia"

Il presidente del Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme, Riccardo Raspanti, ha partecipato alla manifestazione “Una piazza per l’Europa. Tante città, un’unica voce”, che si è tenuta in Piazza del Popolo, a Roma. L’evento, promosso dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri insieme a numerosi primi cittadini di diverse appartenenze politiche, ha ribadito con forza l’importanza dell’unità europea in un momento di grandi sfide e trasformazioni globali.

"Essere europei significa condividere valori di democrazia, solidarietà e progresso. Questa manifestazione dimostra che i valori fondativi dell’Europa sono più attuali che mai – ha dichiarato Riccardo Raspanti –. Ho ritenuto fondamentale essere presente per sottolineare il ruolo chiave delle istituzioni locali nel farsi portavoce di un’Europa unita, forte dei suoi principi fondativi e vicina ai cittadini. Perché solo proseguendo sulla strada dell’integrazione europea, potremo affrontare il futuro con determinazione e costruire un’Europa più inclusiva".