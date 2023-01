Ravaldi: "Problema serio, il clima è cambiato"

La piaga non è più l’eccezionalità quanto la continuità del fenomeno. Si potrebbe riassumere così la chiacchierata con Fausto Ravaldi, coordinatore della rete agrometeorologica dell’Istituto Scarabelli di Imola, per catalogare l’andamento del clima nella zona durante lo scorso 2022. Ma anche per aprire il capitolo relativo al 2023.

Ravaldi, anno rovente il 2022.

"Tra i più caldi ma non il più caldo. La temperatura media di 15,3° è inferiore, per esempio, a quella del 2011 con 15,6°. Il vero problema, però, è un altro".

Prego.

"Dal 2011 ad oggi soltanto un paio di anni sono scesi sotto il muro dei 15° di media. Un trend costante che ci segnala come il quadro, a livello di meteo, sia cambiato davvero anche alle nostre latitudini".

Meglio non scavare troppo a fondo.

"Dal 1994 al 2006 la temperatura media è stata di 14°. Una crescita vertiginosa, quindi, con picchi significativi. Il mese di ottobre 2022 è stato il più caldo dal 1994 con zero precipitazioni".

Già, la sacrosanta pioggia.

"Lo scorso anno, con 634 millimetri caduti, è stato il terzo consecutivo sotto la media dei 783".

E non è tutto.

"Il 2022 ha raggiunto punti di siccità più gravi dei suoi predecessori. Luglio ed ottobre, come già detto, vanno dritti nel libro nero".

Per non parlare di queste festività con temperature gradevoli.

"L’egemonia dell’anticiclone africano, carico di umidità, sulle correnti fredde in arrivo dal nord sposta sempre più lontano da noi la possibilità di precipitazioni. E’ troppo marcata la differenza tra i valori barici del polo e quelli delle aree sud equatoriali".

Tanta nebbia e poca neve.

"E fortuna che la coltre resta abbastanza in quota altrimenti saremmo, da giorni, immersi nella nebbia. Neve? Con lo zero termico ad oltre 2mila metri per il nostro appennino sarà sempre più dura".

Le previsioni dei prossimi giorni?

"Situazione in stallo fino all’Epifania compresa e anche nei due giorni a venire. Niente freddo e niente vento. Bene per il risparmio dei consumi energetici, male per le polveri sottili che respiriamo".

I dati di dicembre segnalano temperature anomale?

"Con 6,3° di media siamo ben lontani dal riferimento medio generale di 4,4°. Ma nel 2019 ci attestammo a 6,5° e nel 2014 a 6,4°. Non è più, insomma, una novità".

Agricoltura in affanno.

"Le piante da frutto della zona avrebbero bisogno di un certo numero di ore di freddo. Con questa situazione le gemme non riescono a differenziare a fiore. Il problema è serio".

Soluzioni?

"Personalmente ero scettico quando sentivo parlare dei cambiamenti climatici. I numeri, invece, ora parlano chiaro. E’ importante lavorare sulla consapevolezza della criticità e mettere in pratica dei correttivi educativi e comportamentali. Difficilissimo, però, invertire la rotta".

