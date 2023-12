Razzia nella notte. Auto in sosta forzate e sventrate dai ladri: rimossi fanali e display

Computer di bordo, fanali, parti elettriche, tutto sparito dall’auto. Notte turbolenta quella di qualche giorno fa in via Caduti di Cefalonia, quando ignoti hanno messo a segno un doppio colpo su auto parcheggiate a lato della strada. Sicuramente esperti del ramo, i topi d’auto notturni sono andati con precisione a caccia di ricambi: hanno razziato in pochi minuti da una Bmw il computer di bordo e il display, poi a pochi passi di distanza hanno preso di mira una Mini Cooper smontando e sottraendo i fanali. Il titolare della Bmw si è accorto del furto solo la mattinata seguente, mentre nella notte alcuni residenti della zona avevano avvertito il rumore di un auto allontanarsi a velocità sostenuta, probabilmente subito dopo aver compiuto il colpo.

Spettrale la scena presentatasi davanti agli occhi del malcapitato proprietario della Bmw. "L’auto internamente è stata letteralmente sventrata, priva di tutto, della cloche e persino del volante. I danni? Sono andato dal concessionario il mattino stesso: ventimila euro mi hanno detto". Almeno al momento, tenendo conto delle denunce pervenute alle forze dell’ordine, non sembra esserci un allarme in questo senso nel territorio, al contrario invece di un’altra diffusissima tipologia di furto, quello della sottrazione delle borse dalle auto in sosta fuori dalle scuole, ma il Comandante della Polizia Locale Leonardo Marocchi avverte. "Tra i reati di furto più diffusi negli ultimi mesi ci sono quelli delle targhe delle auto. Non è un problema che almeno al momento ha toccato il nostro territorio, ma prestiamo e presteremo la massima attenzione su questo fronte. Le targhe vengono sottratte con l’obiettivo di fare poi un furto o una rapina passando sotto le telecamere agli ingressi delle città con targhe ‘pulite’. Spesso i furti avvengono nella notte per avere un maggior numero di ore a disposizione per fare i ‘colpi’ prima che venga formalizzata la denuncia di sottrazione della targa".

Un’attenzione, quella all’eventuale arrivo di ladri di targhe sul territorio, che la Polizia Locale dedica anche alla prevenzione di altri reati molto diffusi in questo periodo dell’anno. "Si riscontra anche nel nostro territorio nelle settimane antecedenti il Natale una crescita di furti negli appartamenti dovuti al fatto che chi compie questo genere di reati sa bene che in questo periodo, complici spese e regali, molte famiglie tengono più denaro in casa, e si assentano spesso per diverse ore da casa per andare a fare acquisti".

Per queste ragioni, fa sapere il comandante Marocchi, "già da novembre e per tutto il periodo delle festività intensifichiamo l’attività di pattugliamento in tutte le zone della città".

Claudio Bolognesi