Rebus provinciale 31. Ecco la petizione online: "Sistemarla è la priorità"

A Progetto Castel Guelfo sta stretta la risposta della Città Metropolitana di Bologna sulle condizioni della Sp31 nel tratto che va da Poggio Piccolo a Via Larga. E parte una petizione per chiedere la sistemazione in tempi brevi di un’arteria strategica sulla quale, qualche mese fa, ha perso la vita un giovane in sella alla sua moto. Ma facciamo un passo indietro: "E’ evidente che la sezione e la struttura della strada sono inalterate da tempo immemore, senza un adeguamento analogo a quello realizzato verso Bologna proporzionale all’aumento esponenziale del traffico – hanno messo nero su bianco dagli uffici dell’ente felsineo -. Al fine di realizzare un intervento manutentivo non destinato a breve durata, era stato dedicato alla Sp31 una parte del finanziamento Fsc 2021–2027, la cui successiva riduzione di risorse ha reso inevitabile lo stralcio di questa destinazione".

E ancora: "Rimane pertanto obiettivo primario mantenere la rete agibile, in condizioni minime di sicurezza – hanno aggiunto dall’ex provincia –. Eventualmente anche attraverso quei dispositivi che indichino il pericolo inducendo ad una riduzione della velocità. Non è la soluzione del problema ma rappresenta un presidio minimo e immediato. Stiamo già operando, attraverso l’Accordo Quadro, al fine di trovare o ritagliare risorse per agire con soluzioni definitive, anche per tratti e priorità". Un’analisi che non soddisfa affatto gli esponenti della lista civica guelfese: "La Sp31, nel tratto che ricade nel territorio di Castel Guelfo, non può in alcun modo essere paragonato né ad altri segmenti della stessa strada né ad arterie provinciali simili – hanno ribattuto da Progetto Castel Guelfo –. Per i prossimi anni è previsto un sensibile incremento del traffico veicolare, conseguente all’avvio delle attività del nuovo polo logistico di Poggio, e le condizioni della strada sono destinate a peggiorare ulteriormente". Ma c’è di più: "Chiediamo a gran voce che i lavori di sistemazione della Sp31 siano considerati prioritari nella pianificazione della manutenzione delle provinciali e che siano completati prima dell’avvio dell’intensa attività dei poli logistici – hanno sottolineato -. Progetto Castel Guelfo ha deciso di avviare, pertanto, una petizione online (consultabile sulla piattaforma Change.org, ndr) che potrà essere sottoscritta da tutti coloro che condividono questa causa. Invitiamo, inoltre, i cittadini a segnalare ogni singola buca, avvallamento e dissesto della Sp31 sull’apposito form presente sul portale web della Città Metropolitana".