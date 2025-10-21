Rebus tassa di soggiorno. Una quota per lo Stato. Panieri: "Inaccettabile"

L’imposta di soggiorno, introdotta a livello nazionale nel 2011 e in vigore anche a Imola ormai da oltre dieci anni, torna ad accendere il dibattito politico. Nel comunicato finale del Consiglio dei ministri sulle misure del decreto Economia, diramato qualche giorno fa da Palazzo Chigi, emerge infatti l’intenzione del Governo di prorogare la possibilità per i Comuni di incrementare la tassa anche per il prossimo anno, trattenendo però a livello statale il 30% del maggior gettito e destinandolo ai fondi per l’inclusione delle persone con disabilità e per l’assistenza ai minori.

In attesa di capire se Imola ritoccherà l’imposta (lo ha fatto l’ultima volta ad aprile 2023), tra le voci critiche sulla misura annunciata c’è quella del sindaco Marco Panieri nelle vesti di presidente di Anci Emilia-Romagna. "Non è accettabile che il 30% dell’introito aggiuntivo venga trattenuto dallo Stato – le parole di Panieri –. Se il Governo da una parte sceglie di togliere risorse proprie dal bilancio dei Comuni, è inammissibile che dall’altra parte, proprio mentre dichiara di dare valore al turismo per il nostro Paese, trattenga quasi un terzo delle risorse che quegli stessi territori hanno generato. L’imposta di soggiorno è stata concepita per finanziare le spese direttamente collegate all’impatto dei flussi turistici, tra cui gli effetti dell’overtourism. Usarla per finanziare le spese obbligatorie per il sostegno a minori e disabili, che peraltro spettano allo Stato, rischia di stravolgere questa già difficile ricerca di equilibrio".

A livello locale, il gettito garantito dalla tassa di soggiorno (versata da quanti pernottano nelle strutture ricettive della città e pensata per finanziare la promozione del territorio, la valorizzazione dei suoi beni culturali e ambientali nonché i relativi servizi pubblici locali) è cresciuto enormemente nel corso degli anni tra l’aumento del peso del balzello e quello dei turisti. Dai 150mila euro del 2015 si è infatti passati ai 240mila euro del 2022. Poi, dopo l’aumento scattato ad aprile 2023 (da 1 a 1,50 euro a persona per notte negli hotel a uno e due stelle, in B&B, agriturismi e affittacamere; da 1,50 a 2,50 euro per i tre stelle; da 2 a 3 euro per i quattro stelle) l’introito è salito a 380mila euro. Per quanto riguarda invece il 2024, l’importo che si aspettava il Municipio era di 430mila euro, scesi poi a 410mila in fase di consuntivo. In attesa del rendiconto per l’anno in corso, la cifra messa a bilancio dall’ente di piazza Matteotti per il 2025 è ancora una volta di 430mila euro. Il Municipio conta di investire così i fondi in arrivo: quasi 250mila euro alla manutenzione del teatro Stignani, 45mila euro per quello dell’Osservanza e i restanti 135mila euro circa per la promozione del turismo (diretta o affidata al Circondario).