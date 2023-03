Record di candidature per la ’Camionista dell’anno 2023’

Record di candidature per la ‘Camionista dell’anno 2023’. Sono ben trenta le lavoratrici nella filiera dei trasporti che si sono iscritte alla 14esima edizione del Sabo Rosa. Merito della costante ascesa del riconoscimento targato Roberto Nuti Group, dal 1962 realtà leader nei ricambi e nei componenti nel settore del veicolo commerciale, ferroviario ed agricolo con sede a Castel Guelfo. La cerimonia di premiazione, in programma martedì nella sede emiliana del gruppo, metterà in palio un esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo con la livrea rosa. Un omaggio come sempre abbinato all’imminente Festa della Donna. I numeri parlano chiaro. Sono Veneto e Lombardia con, rispettivamente, sei e cinque candidature, ad occupare i primi due posti sul podio delle regioni più rappresentate nell’iniziativa. Poi, a pari merito a quota tre, il tandem composto da Emilia-Romagna e Piemonte. Verdetto vincolato al parere di una giuria di sole donne, presieduta da Elisabetta Nuti. Il Sabo Rosa, che è stato istituito nel 2010, ha celebrato fino ad oggi una campionessa di cronoscalata, una vigile del fuoco autista di autoscale, una conducente di pullman, la titolare di un’officina meccanica ed otto camioniste.

