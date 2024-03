Record di partecipanti. Arriva il Duathlon sprint. Duemila atleti al nastro di partenza

Un esercito di oltre duemila atleti è pronto a invadere il circuito. Nuovo record di partecipanti per i campionati italiani duathlon sprint, di scena sabato e domenica in Autodromo. Alla chiusura delle iscrizioni della gara che assegnerà il titolo nazionale delle varie specialità (individuali e a squadre) in cui si declina il duathlon, all’Enzo e Dino Ferrari si conta già il primo successo dell’edizione 2024. La gara che lo scorso anno aveva registrato il record di iscrizioni ha infatti confermato ancora una volta di essere la più amata in Italia. E così l’edizione 2024 fa segnare un nuovo record di iscrizioni con 2.170 atleti attesi in totale, di cui 580 donne e 1.590 uomini.

Sabato 16 marzo le gare individuali assoluti ed age group, mentre domenica 17 a tenere banco saranno gli atleti della staffetta 2+2, del paraduathlon e della coppa crono. Tanti gli atleti provenienti da tutta Italia che si sfideranno a Imola, e 220 sono le squadre rappresentate sulla linea di partenza del circuito Enzo e Dino Ferrari che anche quest’anno ospita, per la sesta volta, la manifestazione organizzata dall’Imolatriathon con la collaborazione della Federazione italiana triathlon (Fitri).

Partenza dalla Variante Bassa con direzione contraria per i primi 5 chilometri di podistica, con escursione al parco delle Acque Minerali; quindi 20 chilometri in bici, quattro giri in senso antiorario, quindi gli ultimi 2,5 chilometri a piedi nel parco con rientro in autodromo e arrivo sul rettilineo principale.

"Il segreto di una così alta affluenza? Il giusto mix di ingredienti è il motivo del successo della nostra manifestazione – spiega Paolo Gaddoni, presidente dell’Imola Triathlon –. La location prestigiosa del circuito di Imola, l’appoggio degli sponsor, dell’amministrazione comunale e della Federazione Italiana Triathlon che ha confermato Imola come gara per assegnare i titoli nazionali, ma soprattutto la dedizione di tanti volontari che ci consente di mettere in campo una gara di prim’orine a beneficio di così tanti atleti di tutte le categorie".

L’atmosfera è già di quelle da grande evento e non potrebbe essere diversamente se si considera che proprio l’altra sera al Galà del Triathlon a Milano, la gara del duathlon sprint di Imola ha ricevuto il premio di miglior gara di campionato nazionale 2023.

"Un premio che ripaga di tutto il lavoro e l’impegno di questi anni – continua il presidente Gaddoni - che ha lasciato il segno nella memoria e nel cuore di tanti atleti che a Imola trovano il palcoscenico ideale per esprimere al meglio la loro voglia di sport e di divertimento. Una gara ad alto contenuto tecnico con percorsi impegnativi ma caratterizzati dalla massima attenzione alla sicurezza, in un contesto prestigioso ed elettrizzante".

Allora l’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 marzo in Autodromo, che si conferma ancora di più l’ombelico del Duathlon.