Regionali, salta il dibattito. Niente confronto a teatro

Le trattative intavolate nei giorni scorsi non sono andate a buon fine. Salta il confronto pubblico tra candidati alla presidenza della Regione previsto il 31 ottobre al teatro comunale Stignani. L’annullamento dell’iniziativa organizzata dalla Diocesi con il Comune, in vista delle elezioni del 17-18 novembre, è da ricondurre all’indisponibilità di Elena Ugolini, candidata civica del centrodestra. Ugolini ha infatti detto basta ai faccia a faccia con Michele de Pascale, aspirante presidente della Regione sostenuto dal centrosinistra. "Dopo i primi due confronti ho visto che mi rimane poco tempo e preferisco usarlo per incontrare le persone", aveva detto Ugolini in conferenza stampa a Bologna. "Penso che sia utile anche per lui – aveva aggiunto la candidata civica del centrodestra - perché le persone vanno ascoltate e serve per riavvicinarle alla politica. Ormai mancano 39 giorni al voto, ogni ora è preziosa". A gennaio 2020, durante la campagna elettorale per le precedenti Regionali, fu il comitato ambientalista ‘Vediamoci chiaro’ a organizzare un confronto pubblico al Molino Rosso tra candidati alla presidenza. Non parteciparono tuttavia i protagonisti principali vale a dire Stefano Bonaccini (presidente uscente poi riconfermato) e Lucia Borgonzoni.