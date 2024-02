Registrazione anagrafica per i figli di coppie gay

Nel giorno in cui i giudici della Corte d’Appello di Milano hanno dichiarato "illegittime" le iscrizioni della doppia maternità del bambino (nome della madre biologica e di quella intenzionale) sul Registro degli atti di nascita, ordinando al Comune di Milano la cancellazione del nome della madre intenzionale, l’Amministrazione di Imola, sulla scorta di quanto già accade in altre città guidate dal centrosinistra, sta procedendo con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppie gay. Indicando cioè come genitori, nell’atto di nascita, entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino.

L’ente di piazza Matteotti "ha già provveduto, nei due casi che si sono presentati, nel rispetto della normativa e in linea con il principio di tutela del minore, alla trascrizione dell’atto di nascita di figli di due coppie omogenitoriali", fanno sapere Fabio Ehrenhofer e Luigi Minoccari (+Europa), che l’altro giorno hanno portato in Municipio le oltre 300 firme di cittadini imolesi raccolte nelle scorse a sostegno della mozione ‘Caro sindaco trascrivi’, promossa a livello nazionale da +Europa e Radicali Italiani, per chiedere appunto agli amministratori locali di procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali. Ehrenhofer e Minoccari sono stati accolti in Municipio dal sindaco Marco Panieri e dall’assessora alle Pari opportunità, Elisa Spada.

"L’incontro è stata una tappa di un percorso condiviso per arrivare poi alla scrittura di una mozione condivisa con i gruppi consiliari della maggioranza sul tema", afferma Ehrenhofer. "È fondamentale che i figli delle coppie arcobaleno vengano trattati allo stesso modo degli altri bambini – aggiunge Minoccari –. Non possiamo accettare che Imola sia percepita dai giovani come una città vecchia e poco progressista dalla quale bisogna allontanarsi. È nostro dovere dimostrare che questa idea è errata."

Secondo il sindaco Panieri e l’assessora Spada, l’incontro dell’altro giorno "è stata l’occasione per confrontarci e condividere anche altre tematiche, a partire dall’ambiente e dalle politiche scolastiche, considerando le numerose idee che i due rappresentanti hanno portato per la città. E come amministratori – proseguono Panieri e Spada – siamo felici che si sia aperto questo canale di dialogo".

Venendo infine al tema delle trascrizioni, "il Comune ha semplicemente fatto quanto necessario per garantire la massima tutela ai minori coinvolti e al di là dell’ideologia", concludono i due amministratori.